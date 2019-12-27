Haberler » Güncel » Yozgat'ta kar yağışı - Haber

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca belirli aralıklarla devam etti.

27.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:08 Yozgat'ta kar yağışı
'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca belirli aralıklarla devam etti.

Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Öğrenciler okullarına, çalışanlar da mesailerine kar yağışı altında gitti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi. Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri de kaldırımları temizleyerek güne başladı. Aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. - YOZGAT

Yozgat, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07   flaş//3 - Haber
13:07   flaş//4 - Haber
13:02   ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL - Haber
13:02   MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,... - Haber
13:02   MSB: "Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis... - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
27.12.2019 13:10:40