Yozgat'ta kar yağışı
Yoğun kar Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi.
16.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:32
Yoğun kar Yozgat 'ta hayatı olumsuz etkiledi.
Yozgat'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, buzlanmaya neden oldu.
Bu nedenle kentte maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bazı araçlar ise yollardaki buzlanmadan dolayı yokuşları çıkmakta zorlandı.
Yozgat'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, buzlanmaya neden oldu.
Bu nedenle kentte maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bazı araçlar ise yollardaki buzlanmadan dolayı yokuşları çıkmakta zorlandı.
Kaynak: AA
Manşet
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