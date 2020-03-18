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Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

18.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:04
Yozgat'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesi yollarda buzlanmaya neden oldu.
Çok sayıda araç yokuşları çıkmakta güçlük çekerken belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yozgat, Güncel

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