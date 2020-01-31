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Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu kapandı

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu kapandıYOZGAT'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.

31.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:01
'ta kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu kapandı
YOZGAT'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl genelinde dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini gece boyu sürdürdü. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, kar kalınlığı 13 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 178 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trafik polisi ekipleri de, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu kapandı

Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA


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