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Yozgat'ta karantina nöbeti tutan jandarma için AFAD'tan çadır

Yozgat'ta karantina nöbeti tutan jandarma için AFAD'tan çadırYOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina uygulaması devam eden köylerde güvenlik noktaları oluşturan jandarma ekiplerinin soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için AFAD tarafından çadır kuruldu.

04.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:18
Yozgat 'ta karantina nöbeti tutan jandarma için AFAD'tan çadır
YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina uygulaması devam eden köylerde güvenlik noktaları oluşturan jandarma ekiplerinin soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için AFAD tarafından çadır kuruldu.
Yozgat'ta, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında 28 Mart'ta Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı, bir gün sonra da merkeze bağlı Derbent köyü karantinaya alındı. Karar sonrası, her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılırken, jandarma köy girişinde önlem aldı. Karantina uygulamasının devam ettiği köylerde jandarma ekipleri önlemlerini sürdürdü. Jandarma ekipleri için kontrol noktalarında yağış ve soğuktan etkilenmemeleri için AFAD tarafından çadır kuruldu.
SOSYAL YARDIMLAR ELDEN TESLİM
Öte yandan, İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, PTT aracılığı ile yapılan sosyal yardım ödemeleri ise kolluk güçleri tarafından köylerde oturan hak sahiplerine teslim ediliyor. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde vatandaşlarımıza PTT aracılığıyla yapılması planlanan ödemelerin PTT tarafından yapılmayarak mülki idare nezaretinde oluşturulacak komisyonla görevlendirilecek kolluk güçleri ve uygun görülecek diğer personel marifetiyle hak sahiplerine ikamet ettikleri konutlarında elden teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Yozgat’ta karantina nöbeti tutan jandarma için AFAD’tan çadır

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Jandarma, Yozgat, AFAD, Güncel

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Yozgat'ta karantina nöbeti tutan jandarma için AFAD'tan çadır
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