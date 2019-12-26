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Yozgat'ta karlı mücadele

Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının ilk anından itibaren Yozgatlı vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve tuzlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

26.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:04 Yozgat'ta karlı mücadele
Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının ilk anından itibaren Yozgatlı vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve tuzlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Yozgat Belediyesine ait karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat çalışıyor. 4 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 2 adet greyder, 2 açık kasa kürekli, 2 adet yükleyici roder, 8 adet JCB, 4 bin ton tuz ve mıcır malzemesi, 20 bin litre solüsyon, 101 personel ile karla mücadeleye başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Karla mücadele çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürmek ve hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına yüksek bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

"Halkımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz ve araçlarımız hazır durumdadır. İnşallah kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız Ayrıca anında kar temizliği ve tuz müdahalesi için 10 adet kamyonumuz da hazır durumdadır. Hemşehrilerimiz acil durumlarda 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ihbarlarda bulunabilirler" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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