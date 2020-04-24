Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yozgat'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 735 kişiye 820 bin lira ceza

Yozgat'ta 28 Mart-23 Nisan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan 735 kişiye 820 bin 442 lira ceza yazıldı.

24.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:10
Yozgat'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 735 kişiye 820 bin lira ceza
Yozgat'ta 28 Mart-23 Nisan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan 735 kişiye 820 bin 442 lira ceza yazıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-23 Nisan tarihlerinde 14 kişiye TCK'nin 195. maddesinden, 526 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden, 195 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinden toplam 820 bin 442 lira ceza uygulandı.

Ayrıca emniyet ve jandarma ekipleri 87 bin 77 araçta 145 bin 391 vatandaşa Kovid-19 kontrolü yaptı, şüpheli 2 bin 639 kişi hastanelere yönlendirildi.
Ceza kesilenlerden 266'sinin 65 yaş üstü, 217'sinin 20 yaş altı kişilerden; 252'sinin ise sosyal mesafeye uymayanlardan oluştuğu bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Yozgat, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un öldüğü iddia edildi Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğü iddia edildi
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haberler
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Ateş Kara’dan Ercüment Ovalı’nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum Haberler
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haberler
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Haberler››Güncel››Yozgat'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 735 kişiye 820 bin lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:34: Şanlıurfa'da akıma kapılan elektrikçi öldü - Haber 23:32: Antalya'da 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Haber 23:32: "Hudut Kartalları" ilk iftarlarını vatan nöbetinde yaptı - Haber 23:28: Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber 23:28: Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur'da karantinaya alındı - Haber 22:29: Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı - Magazin 22:19: 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti - Magazin 22:02: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber