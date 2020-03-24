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Yozgat'ta koronavirüs yasağına uymayan 42 kişiye işlem yapıldı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 42 kişiye işlem yapıldı.

24.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:16
Yozgat'ta koronavirüs yasağına uymayan 42 kişiye işlem yapıldı
Yozgat 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yasağa uymayan 42 kişiye işlem yapıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü 42 kişiye işlem yapıldı.
İl genelinde 6 vatandaşa hıfzıssıhha kanununun 282. maddesinden 3 bin 150 lira, 36 vatandaşa da kabahatler kanunun 32. maddesinden 392 lira para cezası kesilirken bir kişiye de TCK'nın 195. maddesinden işlem yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yozgat, Güncel

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