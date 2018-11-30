Yozgat'ta Köyden Hırsızlığa 2 Tutuklama

30 Kasım 2018 Cuma 17:11



30 Kasım 2018 Cuma 17:11

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi Üçobalar köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Yozgat'ın Sorgun ve Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler A.M, F.G, K.F ve D.E.'nin Kayseri'de ikamet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışma baştan ekipler şüphelilerden A.M. ve F.G.'yi Kayseri'de yakaladı.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen K.F. ve D.E.'nin ise yakalama çalışması devam ediyor. - YOZGAT