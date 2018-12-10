Yozgat'ta Küçükbaş Hayvan Hırsızları Tutuklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:06



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:06

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Konuklar Beldesi'nde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıktan sonra yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konuklar Beldesi'nde M.E. isimli vatandaşa ait 13 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda olaya karışan şüphelilerden A.A, S.G, H.K ve M.İ. Çayıralan ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A, S.G. ve M.i tutuklanırken H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yapılan operasyonda ele geçirilen 13 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - YOZGAT