Yozgat'ta Kural İhlali Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

13 Kasım 2018 Salı 12:46



13 Kasım 2018 Salı 12:46

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerden ve havadan yaptığı denetlemelerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.Trafik polisleri üniversitesi yolu üzerinde drone destekli radar uygulamasında, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, trafik ışığı ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.İki gündür yaptıkları uygulamada trafik ekipleri dün hız sınırını aşarak radara düşen 56, ışık ihlali yapan 2 ve seyir halindeyken telefon kullanan 1 sürücüye toplam 17 bin 407 lira para cezası yazdı.Bugün öğleye kadar yapılan uygulamada ise hız sınırını aşan 13 sürücüye 3 bin 796 lira ceza kesildi.Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri amiri İbrahim Erdoğan, trafik denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.Denetimlerde dronenun yanı sıra MOBESE sistemlerinin de aktif olarak kullanıldığını aktaran Erdoğan, "Drone ve MOBESE görüntülerini kullanarak trafikte cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerimizi tespit edip onlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu sebeple sürücülerimizin cezai işlemlerle karşılaşmamaları için trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.