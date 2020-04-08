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Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir mandıra çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

08.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:46
Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu
Yozgat 'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir mandıra çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde Oğuzhan Yalçın isimli vatandaşa ait mandıranın çatısı çöktü. 13 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandıranın çökmesi sonucu 3 büyükbaş 3'te küçükbaş olmak üzere 6 hayvan telef oldu.

Olayın yaşanmasının ardından emniyet ekipleri, Yozgat Belediyesi İtfaiye ekibi ve Yozgat Afet ve Acil Durum (AFAD) olay yerine gelerek çöken mandıranın altında kalan hayvanları iş makinesi yardımı ile kurtardı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan mandıra sahibi Oğuzhan Yalçın, "Bir saat öncesiydi mandıramızdaydık, hayvanları yemleyip dışarı çıktık. Çıkmamızla beraber mandıramız uçtu. 13 tane büyükbaş 20 tane de küçükbaş hayvanımız vardı. 3 büyükbaş ve 3'te küçükbaş hayvanımız telef oldu. Şimdi de başka bir mandıraya kalan hayvanlarımızı götürüyoruz. Mandıra tamamen uçtu kullanılamaz hale geldi. Rüzgar çok şiddetliydi, rüzgardan dolayı çöktü. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ortada kaldık. Yemimiz, samanımız her şeyimiz bitti" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Oğuzhan Yalçın, Yozgat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu - Haberler

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