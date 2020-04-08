Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu

Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir mandıra çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.

08.04.2020 01:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:15
Yozgat 'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu
YOZGAT - Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir mandıra çöktü, mandıradaki 6 hayvan telef oldu.
Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde Oğuzhan Yalçın isimli vatandaşa ait mandıranın çatısı çöktü. 13 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandıranın çökmesi sonucu 3 büyükbaş 3'te küçükbaş olmak üzere 6 hayvan telef oldu.
Olayın yaşanmasının ardından emniyet ekipleri, Yozgat Belediyesi İtfaiye ekibi ve Yozgat Afet ve Acil Durum olay yerine gelerek çöken mandıranın altında kalan hayvanları iş makinesi yardımı ile kurtardı.
Olay sonrası açıklamalarda bulunan mandıra sahibi Oğuzhan Yalçın, "Bir saat öncesiydi mandıramızdaydık, hayvanları yemleyip dışarı çıktık. Çıkmamızla beraber mandıramız uçtu. 13 tane büyükbaş 20 tane de küçükbaş hayvanımız vardı. 3 büyükbaş ve 3'te küçükbaş hayvanımız telef oldu. Şimdi de başka bir mandıraya kalan hayvanlarımızı götürüyoruz. Mandıra tamamen uçtu kullanılamaz hale geldi. Rüzgar çok şiddetliydi, rüzgardan dolayı çöktü. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ortada kaldık. Yemimiz, samanımız her şeyimiz bitti" dedi. Yozgat’ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Oğuzhan Yalçın, Yozgat, Genel

Haberin Videosu :

Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor
La Casa de Papel’in yıldızının ’İstanbul’ yanıtı sosyal medyayı salladı Haberler
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı
Selimiye’deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Haberler
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Salgında Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Haberler
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti

Son Dakika genel Haberleri

01:24: Koronavirüs ilacı çoktan bulunmuş olabilir mi? - Haberler 01:16: 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler 01:13: Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu - Haberler 01:00: MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor 01:00: MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor - Haberler 00:54: Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu - Haberler 00:36: La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu 23:39: Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı - Haberler 22:50: Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler