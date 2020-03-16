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Yozgat'ta Mart karı

Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.

16.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:25
Yozgat'ta Mart karı
Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.

Yozgat'ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar, güne beyaz örtü altında uyanan Yozgatlılar için sürpriz oldu. Az miktarda yağan karın günlük yaşantıya olumsuz etkisi olmadı. Kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceği belirtildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Yozgat, Yağan, Güncel

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