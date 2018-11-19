19 Kasım 2018, 10:20
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Yozgat'ta Mesai Düzenlemesi

Yozgat

Yozgat'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yozgat'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. Maddesi gereğince, 19/11/2018 tarihinden itibaren 08.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 şeklinde uygulanacaktır." Yozgat
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:20