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Yozgat'ta mikoriza mantarı deneme ekimleri yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mikoriza mantarının şeker pancarı ve soğanda verime etkisini çiftçiye göstermek amacıyla deneme ekimi yaptı.

27.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:02
Yozgat'ta mikoriza mantarı deneme ekimleri yapıldı
Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mikoriza mantarının şeker pancarı ve soğanda verime etkisini çiftçiye göstermek amacıyla deneme ekimi yaptı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, doğada tabii şekilde bulunan mikoriza mantarının, son yıllarda steril ortamda doğal yollarla çoğaltılarak tarımsal üretimde kullanılmaya başlandığını belirtti.
Mikoriza mantarının, faydalı toprak mikroorganizmaları sınıfından mikron büyüklüğünde spor mantarlar olduğunu aktaran Özkaya, "Bitki köklerine yapışarak yaşayan mikoriza mantarları, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak bitki köklerinin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmelerini sağlamaktadır. Bitki topraktan daha fazla besin ve su alımına bağlı olarak üretimde verim ve ürün kalitesi artmaktadır." dedi.
Özkaya, mikoriza mantarının tarımda kullanımı ile ilgili daha önceki yıllarda yapılan deneme çalışmalarında, şeker pancarında dekara yüzde 10, soğanda yüzde 18 verim artışı sağlandığını vurgulayarak, "Çiftçilerimizin bu uygulamayı birlikte yapıp gözlemleme talepleri oldu. Biz de teknik elemanlarımız kontrolünde 2 ilçemizde mikoriza mantarı ile soğan ve şeker pancarı ekim yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Güncel, Haber
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