Yozgat'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat
'ın Şefaatli
ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıktı.
Tarafları ayırmaya çalışan Erdem Türk (18), B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralandı. B.Ş. arbede sırasında kendisini de bacağından yaraladı.
Yozgat Şehir Hastanesi
ve Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Türk kurtarılamadı. Ankara
'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Türk'ün, oy kullanmak için köye geldiği öğrenildi.
Şefaatli, Yozgat, Güncel
Kaynak: AA