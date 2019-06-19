19.06.2019 15:41
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Yozgat'ta Mursi için gıyabı cenaze namazı

Yozgat

Yozgat'ta Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yozgat'ta Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu organizesinde Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazına Yozgat Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mursi için yapılan duanın ardından Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.
İHH Yozgat Temsilcisi Şahin Çarkcı, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından şehit olduğunu belitti.
Çarkcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırımaya çalıştığı gerçekler, cinayetin ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir."
Kaynak: AA
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