Haberler » Güncel » Yozgat'ta öğrencilerden örnek davranış - Haber

Yozgat'ta öğrencilerden örnek davranış

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi, Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havaların soğumasıyla birlikte üşüyen köpeğe kaban giydirerek, takdir topladı.

10.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:31Yozgat'ta öğrencilerden örnek davranış
'ın Boğazlıyan İlçesi, Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havaların soğumasıyla birlikte üşüyen köpeğe kaban giydirerek, takdir topladı.

Havaların soğumasıyla birlikte kendisine barınak bulamayan sokak köpeği, önceki gün Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesine sığındı. Üşüdüğü ve aç olduğunu davranışlarıyla belli eden sokak köpeğine, sahip çıkan öğrenciler üzerlerinden çıkardığı kabanı köpeğe giydirerek ısınmasını sağladı.

Kantinden aldıkları sütleri de köpeğe veren ve öğrencileri pencereden takip eden Okul Müdürü Serdar Keskin, hepsini hareketlerinden dolayı tek tek tebrik etti.

Okul Müdürü Serdar Keskin, "Her canlının yaşam hakkı vardır. Öğrencilerimiz minik dostlarının yaşama tutunabilmeleri için üzerlerindeki kabanı çıkarıp giydirdiler. Okul kantininden süt alarak köpeğe verdiler. Örnek davranışlarından dolayı öğrencilerimi gözlerinden öpüyorum" dedi.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler, takipçiler tarafından büyük takdir topladı. - YOZGAT

Anadolu Lisesi, Cemil Çiçek, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu - Haber
14:40 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber
14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:44:19