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Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.

28.10.2019 18:20Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni istikametinden Yozgat'a gitmekte olan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki 66 AY 035 plakalı Yozgat Bozok Üniversitesine ait otobüs, Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada 26 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Akdağmadeni, Saraykent, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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