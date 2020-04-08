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Yozgat'ta öğretmenler sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.

08.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:02
Yozgat'ta öğretmenler sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak koronavirüse karşı topyekun mücadele verildiğini söyledi.
Bu mücadelede özellikle mesleki teknik liselerin çok büyük gayretle çalıştığını vurgulayan Yazıcı, "Okullarımızda görevli öğretmenlerimiz sağlık çalışanlarımız için yüz siperliği, halk eğitim merkezlerimizde de usta öğreticilerimiz tarafından cerrahi tek kullanımlık maske üretilmektedir." dedi.
Yazıcı, çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yürüttüklerini anlatarak, "Okulumuzun plastik alanında görevli öğretmenlerimiz yüz siperliğinin aparatlarını üretiyor, müdürlüğümüzdeki öğretmenlerimiz de bu aparatları birleştiriyor. Günlük ortalama 400-500 adet üretim yapılıyor. Halk eğitim merkezlerimizde de bugüne kadar 20 bin cerrahi maske üretilerek sağlık çalışanlarına teslim edildi. Üretimlerimiz talepler doğrultusunda bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.
Plastik alanı öğretmeni Erol Tarak da önce yüz siperliği örneklerinden kalıp çıkardıklarını daha sonra da okulun plastik baskı makinesinde dakikada 2 adet üretim yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Yozgat, Güncel
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