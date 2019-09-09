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Yozgat'ta okul servisleri denetlendi

Yozgat'ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.

09.09.2019 14:21 Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
Yozgat'ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve sürücülere yönelik kontroller yapıldı. 3 ayrı noktada 5 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri incelendi. Ayrıca ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu. - YOZGAT

Yozgat, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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