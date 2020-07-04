Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralıYOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.

04.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:57
Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Yozgat karayolunun şehir girişinde meydana geldi. Yaşar Başlı (30) yönetimindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yozgat’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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