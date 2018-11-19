Yozgat'ta Sağlık Çalışanlarına İşaret Dili Eğitimi

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:19



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:19

Yozgat'ta sağlık çalışanları, işitme engelli hastalarla daha iyi iletişim kurabilmeleri için işaret dili öğreniyor.Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile "İşaret dili eğitimi" konusunda imzaladığı protokol kapsamında sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi veriliyor.Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber olan çalışmalarında işaret diline sağlık çalışanlarımız yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Sağlık çalışanlarının, işitme engelli olan vatandaşlara yardım etmek amacıyla, işaretleri öğrenebilmek için çaba harcadığını aktaran Şahin, "Çalışanlarımız işaret dilini öğrenerek hem gelenlere yardımcı olmak hem de kendileri günlük hayatta kullanmak istiyor." dedi.Şahin, 120 saatlik eğitim sonunda, işaret dilini öğrenenlere sertifika verileceğini belirtti.İşaret dili eğitimi veren Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu İşaret Dili Eğitmeni Meryem Aksu ise, ülke genelinde işaret dilinin bilinmesi işitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti.