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Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü öğrenci 6 şüpheli tutuklandı.

10.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:54Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü öğrenci 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler A.C.B. (20), B.C.K. (20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Yozgat'ta dün düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponlarını internet üzerinden satarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda biri üniversite, ikisi lise öğrencisi 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını aldıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürülmüştü.

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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