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Yozgat'ta şiddetli rüzgardan yıkılan ahırda 7 hayvan telef oldu

YOZGAT'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırın enkazında 3 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

08.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:55
Yozgat'ta şiddetli rüzgardan yıkılan ahırda 7 hayvan telef oldu

YOZGAT'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırın enkazında 3 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sahibi Muharrem Yalçın (52), zararının büyük olduğunu söyledi.

Dün saat 22.30 sıralarında Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde Muharrem Yalçın'a ait ahır, gün boyunca etkili şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Ahırda bulunan 13'ü büyükbaş, 21'i küçükbaş toplam 34 hayvan enkaz altında kaldı. Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Muharrem Yalçın'ın oğlu Oğuzhan Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 27 hayvan enkazdan kurtarılırken, 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Evinin yakınındaki ahır tamamen yıkılan Muharrem Yalçın, oğlu ile birlikte veresiye aldıkları hayvanları Kurban Bayramında satmayı planladıklarını söyleyerek, "Hayvanları borç para ile almıştık. 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş kurbanlık enkaz altında telef oldu. Yemlerimiz ve saman balyaları da artık yok. Ahırı yeniden yapma imkanımız da yok. Bir çadır bulup hayvanları içine koyacağız. Çok zor durumdayız ve devletimizin de durumu belli" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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