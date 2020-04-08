Yozgat'ta şiddetli rüzgardan yıkılan ahırda 7 hayvan telef oldu
YOZGAT'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırın enkazında 3 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef oldu.
08.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:55
Evinin yakınındaki ahır tamamen yıkılan Muharrem Yalçın, oğlu ile birlikte veresiye aldıkları hayvanları Kurban Bayramında satmayı planladıklarını söyleyerek, "Hayvanları borç para ile almıştık. 3 büyükbaş ve 4 küçükbaş kurbanlık enkaz altında telef oldu. Yemlerimiz ve saman balyaları da artık yok. Ahırı yeniden yapma imkanımız da yok. Bir çadır bulup hayvanları içine koyacağız. Çok zor durumdayız ve devletimizin de durumu belli" dedi.
Kaynak: DHA
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