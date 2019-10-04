Yozgat'ta silah operasyonu

Yozgat
'ta evine kurduğu atölyede kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek gerçek tabancaya dönüştüren inşaat işçisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde yaşayan inşaat işçisi A.Ö'nün evine kurduğu atölyede kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek gerçek tabancaya dönüştürdüğünü bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
A.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, pompalı av tüfeği, bu tüfeğe ait 14 fişek, kurusıkıdan bozma tabanca, kurusıkı tabanca fişeğinden çevrilen, uç kısmında metal bilye bulunan 10 fişek ile şarjör ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.