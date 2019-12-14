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Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu

Yozgat'ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E-88 Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

14.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:11Yozgat'ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu
'ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E-88 Ankara-Yozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sınava yetişmek için oluşan araç yoğunluğu E-88 karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İki aracın birbirine çarptığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine trafik ekiplerinin gelip tutanak tutmasıyla adaylar sınava gireceği okula hareket ettiler.

Yaşanan kaza ve yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken trafik ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba sarf etti. - YOZGAT

Ankara, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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