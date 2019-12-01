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Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

01.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:35

'dan 'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu GençlerbirliğiKadın Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı. Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Gençlerbirliği, Yozgat, Ordu, Spor

Kaynak: AA


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