Haberler » Güncel » Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi - Haber

Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı Yozgat'a maça getirirken devrilen minibüsün sürücüsü, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

02.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:30Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi
Kadın Hentbol Takımı'nı 'a maça getirirken devrilen minibüsün sürücüsü, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kazada yaralanan ve aynı zamanda takımın antrenörü de olan sürücü Ercan Akman, Sorgun Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan Akman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, dün Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada 2 sporcu hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Gençlerbirliği, Yozgat, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:53 FLAŞ - Haber
22:52 Spor adebayor ruhum ve kalbim kayserispor'la kalacak - Haber
22:51 FLAŞ - Haber
22:50 Adana'da bir evde iki ceset bulundu - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haber
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:57 Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı - Haber
19:23 Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı
18:20 Ankara'da Afgan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
15:26 ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 22:55:24