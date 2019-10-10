Yozgat
'ta Suriye
uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
YOZGAT - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.Yozgat'ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yerköy ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.E ve M.A. (24), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.