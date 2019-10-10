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Yozgat'ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Yozgat'ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandıYOZGAT - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

10.10.2019 13:45
Yozgat'ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
YOZGAT - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yerköy ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.E ve M.A. (24), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Yozgat'ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Yozgat, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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