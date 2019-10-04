Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yozgat'ta Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde PKk-KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şahıs yakalandı.

04.10.2019 17:07Yozgat'ta Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde PKk-KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şahıs yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösteren ve Suriye'nin Mümbiç şehrinde tünel ve hendek kazımında çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu M.H. gerçekleştirilen operasyonla Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen M.H. tutuklanarak Yozgat E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi. - YOZGAT

Suriye, Yozgat, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:07 MSB: "Hatay'da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 04.10.2019 tarihinde nöbet tutan bir...
22:00 Ardahan'da definecilere suçüstü: 7 gözaltı
21:55 Kalbi duran lise öğrencisi hayatını kaybetti
21:47 Beyoğu'nda çökme riskiyle boşaltılan binanın yangın merdiveni söküldü
21:45 Ataşehir'de boyacı dükkanının alevlere teslim olduğu anlar kamerada
21:39 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı
21:23 Kağızman'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı