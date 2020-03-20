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Yozgat'ta taksiler, okul ve personel servis araçları dezenfekte edildi

Yozgat Şoförler Odası organizasyonunda Yozgat Belediyesi tarafından kent merkezinde hizmet veren taksiler, taksi durakları, personel ve okul servis araçları dezenfekte edildi.

20.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:45
Yozgat'ta taksiler, okul ve personel servis araçları dezenfekte edildi
Yozgat Şoförler Odası organizasyonunda Yozgat Belediyesi tarafından kent merkezinde hizmet veren taksiler, taksi durakları, personel ve okul servis araçları dezenfekte edildi.
Cumhuriyet Meydanında yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, koronavirüs salgınından dolayı 125 taksi ve taksi durağının ilaçlandığını söyledi.
Bakıcı, öğrenci ve personel servis araçlarının da dezenfekte edilmesi için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Servis araçlarımızı bugün Cumhuriyet Meydanında topladık, belediye ekiplerimiz de dezenfekte çalışması yaptı. Bize bu hizmeti sağlayan Belediye Başkanımız Celal Köse ve ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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