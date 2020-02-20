Haberler » Güncel » Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Haber

Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:22Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
'ın ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdağmadeni Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı D.T. ile İ.Ö'nün İstanbul'dan gelen M.A. ile bir otomobilde tarih eser alışverişi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Otomobildeki zanlılar, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
20.02.2020 14:22:25