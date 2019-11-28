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Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Saray köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

28.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:30Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
'ın ilçesi köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesi Saray köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 1 adet 14 santim uzunluğunda insan kafası figürü, 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ve 1 adet 4 santim ebatında hac ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler inceleme yapılmak üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Jandarma, Yerköy, Yozgat, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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