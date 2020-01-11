Haberler » Güncel » Yozgat'ta Termal ve Sağlık Turizmi Çalıştayı yapıldı - Haber

Yozgat'ta Termal ve Sağlık Turizmi Çalıştayı yapıldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile ORAN Kalkınma Ajansı tarafından "Sorgun Termal ve Sağlık Turizm Çalıştayı" yapıldı.

11.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:48Yozgat'ta Termal ve Sağlık Turizmi Çalıştayı yapıldı
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile ORAN Kalkınma Ajansı tarafından "Sorgun ve Sağlık Turizm Çalıştayı" yapıldı.
Bir oteldeki çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Yozgat'ın termal kaynaklarının tanıtım eksikliği olduğunu söyledi.
Ercan, "İlçelerimizin çoğunda termal su kaynakları var. Bunları iyi değerlendirmeli, iyi tesisler yapmalıyız. Yaptığımız bu tesisleri de yemek, eğlence, spor, kültür gibi diğer turizm sektörleriyle entegre etmeliyiz." dedi.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de termal kaynaklardan daha fazla yararlanılması için ilçede konaklama sektörünün gelişmesi gerektiğini anlattı.
Doğu illerini batıya bağlayan kara yolunun Sorgun'dan geçtiğini, bu yolu günde ortalama 15 bin aracın kullandığını aktaran Ekinci, "Böyle bir yolcu ve araç trafiğine sahip olan ilçemizde konaklama önemli bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Biz belediye olarak bu alanda yatırım yapacak girişimcilere destek vermeye hazırız." diye konuştu.
Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan da yıllardır göç veren Yozgat'ın, termal turizmin gelişmesi, yüksek hızlı tren yolunun hizmete girmesi, havaalanının açılmasıyla göç almaya başlayacağını söyledi.
Çalıştay, konuşmaların ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Akın'ın moderatörlüğünde sürdü.
Çalıştaya, Yozgat, Sivas, Antalya, Afyon, Nevşehir ve Trabzon'dan girişimciler katıldı.

Sorgun, Yozgat, Termal, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46  Bakanlar Varank ve Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber
17:45  Pakdemirli: "Tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den, yüzde 9'a düştü" - Haber
17:44  İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Haber
17:44  Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme - Haber
17:44  İstanbul'da 4.7'lik deprem - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:54:07