Yozgat'ta terör operasyonu

Yozgat
'ın Kadışehri ilçesinde, Suriye
'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçede yaşayan iki şüphelinin, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu C.E. (25) ve İ.C. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.