Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Muzaffer Yıldız
(46) yönetimindeki 66 FE 965 plakalı otomobil, Sorgun Gülşehri
beldesi Faraşlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Fadime Yıldız (67) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muzaffer Yıldız, Münadiye (54), Semra (25) ve İrem Yıldız (16) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sorgun
, Yozgat
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Kaynak: AA