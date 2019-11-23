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Yozgat'ta trafik kazası: 16 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

23.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:30Yozgat'ta trafik kazası: 16 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ankara istikametine doğru ilerleyen Onur Aydağon hakimiyetindeki 58 YF 678 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak rejüfe girdi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralanırken 2 yolcunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Yerköy, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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