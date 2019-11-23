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Yozgat'ta trafik kazası 16 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası 16 yaralıYOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:15
'ta trafik kazası 16 yaralı
YOZGAT - Yozgat'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ankara istikametine doğru ilerleyen Onur Aydağon hakimiyetindeki 58 YF 678 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak rejüfe girdi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralanırken 2 yolcunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta trafik kazası 16 yaralı

Yerköy, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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