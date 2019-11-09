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Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:35Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana geldi. Kazada, B. Bozdağ (48) yönetimindeki 66 NF 876 plakalı otomobil Konacı köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken Ömer köyü Alaca mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Araçta bulunan sürücü B.Bozdağ ve yanındaki kızı N.S. Bozdağ (7) yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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