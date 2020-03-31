Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
31.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:18
Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 16 GY 043 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile S.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
R.A. idaresindeki 16 GY 043 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Terzili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile S.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA