30.06.2019 02:25
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Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı Vatandaşlar kazayı meraklı gözlerle izledilerYOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yozgat 'ta trafik kazası: 3 yaralı
Vatandaşlar kazayı meraklı gözlerle izlediler
YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çok sayıda vatandaş ise gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen kaza yapan araçları meraklı gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, şehir merkezi E-88 karayolu Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Ekici yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce refüjdeki bariyerlere çarptı ardından da karşı yola geçerek seyir halinde bulunan Eyüp Gökçegöz yönetimindeki 66 DP 371 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şoförü Eyüp Gökçegöz ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Serdar Ekici ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen olayı görüp kaza yerine gelen birçok vatandaşın kaza yapan araçları meraklı gözlerle izlemeleri dikkat çekti.Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Yozgat , 3. Sayfa

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