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Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

05.09.2019 10:51 Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Olüközü beldesinde meydana geldi. Yozgat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan Abdurrahim Y. yönetimindeki 06 FM 2271 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı daha sonra yaralılar tedavileri için Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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