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Yozgat'ta trafoya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yozgat'ta Abide İşhanında elektrik trafosuna sıkışan kediyi, Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:45Yozgat'ta trafoya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
'ta Abide İşhanında elektrik trafosuna sıkışan kediyi, Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Yozgat'ta Abide İşhanı'nda bulunan bir elektrik trafosunda sıkışan kediyi fark eden esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş hanına gelen itfaiye ekipleri trafo içerisinde sıkışan kediyi uzun uğraşlar sonunda çıkarmayı başardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.

Kedinin trafoya sıkıştığını gören işhanı esnaflarından Salih Yazıtaş, "Sabah saatlerinde dükkana geldiğimizde kedinin trafoya sıkıştığını gördüm. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdim. Geldiler ve kediyi trafodan kurtardılar. Özgürlüğüne hayvan kavuştu" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, İtfaiye, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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