Haberler » Güncel » Yozgat'ta 'Uluslararası Çizgilerle Yemen' sergisi açıldı - Haber

Yozgat'ta "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından "Uluslararası Çizgilerle Yemen" sergisi açıldı.

04.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26Yozgat'ta
Diyanet Vakfı Şubesi tarafından "Uluslararası Çizgilerle " sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Kadir Çakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, nerede bir mazlum varsa ona da sahip çıktığını, el uzattığını söyledi.

Vali Kadir Çakır, "Komşudaki yangın bizi bir şekilde bulur. Eğer büyük bir evimiz varsa, büyük bir alanınız varsa daha sık bulur. Türkiye Cumhuriyeti'nin komşularımıza verdiği destek bir şekilde olumlu olarak bize döner.

Bundan hiç şüpheniz olmasın. Başta Yemen olmak üzere dünyanın bütün yerlerindeki İslam ülkelerindeki kavgaların bitmesini canı gönülden temenni ediyorum. Çocuklarımız ölmesin, anneler çocuksuz kalmasın, çocuklarımız annesiz babasız kalmasın." dedi.

İl Müftüsü Salih Sezik de Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu çok daha fazla artmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı, dünyadaki 5 büyük vakıftan biridir. Yemen'de iç savaş yaşanmakta. 17 milyon kişi yardıma muhtaç. Vakfımız 2019'da yaklaşık 50 milyon liraya yakın yardım yapmıştır. Biz de Yozgat şubesi olarak 305 bin lira yardımla Yemen'e el uzattık. Bugün burada bir sergi açıyoruz. Bu sergi 115 ülkeden önemli çizerlerin ödüllü resimleridir.

Yemen'deki dramı kendi üsluplarıyla anlatıyor."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. - YOZGAT

Türkiye, Yozgat, Yemen, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46 Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı - Haber
16:45 Hindistan'da din temelli vatandaşlık yasa tasarısı - Haber
16:45 Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi - Haber
16:45 Baba ve oğlu, bir günlüğüne asker oldu - Haber
16:45 'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye - Haber
16:38 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 16:49:58