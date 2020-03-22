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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

22.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:22
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Yozgat 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.Y.'nin (34), il dışından otomobiliyle Yozgat'a uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yerköy uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 53 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Öte yandan şüpheli E.G.'nin yolcu otobüsü ile Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu getirdiği bilgisini alan polis otobüsü durdurarak şüpheliyi indirdi.
Şüpheli üzerindeki 20 adet uyuşturucu hapı polise teslim etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel

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