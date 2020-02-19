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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıYOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

19.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:44
'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kentte uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti, Çalışma başlatan polis, şüphelilerin belirlenen adresindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada 322 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Irak uyruklu olduğu belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Yozgat, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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