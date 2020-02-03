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Yozgat'ta, uyuşturucu şüphelisine tutuklama

YOZGAT'ta, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.B.M. (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:11Yozgat'ta, uyuşturucu şüphelisine tutuklama

YOZGAT'ta, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.B.M. (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bilal Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen E.B.M., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada, 27 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

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