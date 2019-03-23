23 Mart 2019, 18:02
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Yozgat'ta Varil İçerisinde Ceset Bulunması

Yozgat

Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş varil içerisinde cesedi bulunan Ümit Boyraz'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, M.G. ve N.B. ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta, önceki gün preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulunmuş, cesedin bir haftadır kaybolan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlenmişti. Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Yozgat, Güncel
Kaynak: AA